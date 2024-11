Tule ja kasva koos Lidliga – töökoht, mis hoolib ning toetab!

Kas otsid töökohta, kus väärtustatakse tervist, toetatakse karjääri ja kus iga päev toob endaga kaasa uusi põnevaid väljakutseid? Kui naudid head töökeskkonda ja hindad hoidvat meeskonda, on Lidl sinu jaoks ideaalne tööandja! Meie poodide töötajad moodustavad hästi toimiva tiimi, kus toetatakse ja julgustatakse üksteist, ning usume, et meie jõud on meeskonnatöös ja sihikindluses.