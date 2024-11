Uuri järele: milline näeb välja Montessori koolipäev ja mida õpitakse?

Päris nii ei ole, et lapsed otsustavad mitte midagi teha. Impulsse saadakse loomulikult erinevatest kohtadest ja kõik kulgeb loomulikult. Samas hoiab õpetaja iga lapse kohta järge. Transparent Classroom on sarnane Stuudiumi või E-kooliga, aga mõeldud Montessori klassidele. Seal on kirjas kõik õppetegevused ja õpetaja märgib üles, kellele mida on esitlenud, mida laps on harjutanud või missugune vilumus on tekkinud. Õpitee on igal lapsel erinev.