Kus pidada lapse sünnipäeva? Siit leiad Tallinna parimad peokohad!

Eriti mugav on meie iseteenindussüsteem, mis võimaldab külastajatel tulla sobival ajal, lahkuda ja tulla tagasi mängupäeva jooksul. See muudab Mängu Saare ideaalseks valikuks peredele, kes soovivad koos kvaliteetaega veeta.

Meie mängutoad sobivad suurepäraselt sünnipäevadeks, eriüritusteks ja ka muude lastepidude korraldamiseks. Mängutuba saab broneerida mugavalt meie veebipõhise süsteemi kaudu või kirjutades meile oma soovist e-posti teel – me teeme kõik, et teie üritus kulgeks sujuvalt.

Mängu Saar on ideaalne koht lastele, kus saab mängida, areneda ja pidutseda! Meie ainulaadsed mängutoad pakuvad lastele võimalust lõbusateks ja arendavateks tegevusteks turvalises ning inspireerivas keskkonnas. Ruumi sisekujundus on skandinaavialikus stiilis ja arvestab laste vajadusi, pakkudes lõbusat ja mitmekesist keskkonda eelkooliealistele ning noorematele koolilastele.

Nipis on alati korraga vaid üks sünnipäev, mis tähendab, et peol on ainult sõbrad ja tuttavad. Eraldi on avar söögituba, kus saavad rahus istuda ja maailmaasju arutada täiskasvanud. Parkimine on tasuta. Nipi on omanäoline ega sarnane konkurentidega.

Meil võivad ühtemoodi kõikjal turnida, pugeda, ronida ja joosta nii väikesed kui ka suured. Uskuge, kohti ja võimalusi selleks jätkub! Nipis on suur pehme matt, kus saab harjutada saltosid või hüpata sinna kiigelt. On nelja meetri kõrgune alpinismijulgestusega ronimissein, pikad hämarad labürindid, liumäega pallimeri ja palju muud. Ja niisuguseid tossu ja parima muusikavalikuga diskosid nagu meil te mujalt ei leia!

Tallinnas 2004. aastal avatud Nipi Mängumaa on omataoliste seas vanim. Nii mõnedki lapsevanemad on pidanud kunagi ammu-ammu oma sünnipäevi just siin.

Mängu Saar ootab külalisi kolmes asukohas – Koplis, Roccas ja Lasnamäel –, kus igas toas leidub palju põnevaid ning arendavaid mänge. Vanemad saavad samal ajal lõõgastuda, kasutada kööginurka ja nautida kohvi, mis sisaldub päevakülastuse piletihinnas. Meie juurde on mugav tulla, parkimine on tasuta ja lapsevankritele on ruumi riietusalas. Lisaks pakume mitmeid lisateenuseid. Võimalik on valida kolme erineva peopaketi vahel: Mini, Medium ja All Inclusive.

Unustamatu seiklus vaba liikumisega Another - World VR-is!

Kui otsite midagi erilist, siis Another - World VR on ideaalne koht! Siin kohtuvad maagia ja adrenaliin, et nii lapsed kui ka täiskasvanud unustaksid muu maailma.

Another - World VR on pilet uude maailma, kus ootavad ees seiklused ja erksad emotsioonid virtuaalses reaalsuses 1000 m² suurusel alal. Meelelahutust on igale vanusele – alates kuueaastastest lastest kuni täiskasvanuteni –, et igaüks saaks nautida tohutut rõõmu ja elamusi! Igas vanuses leiab siit midagi huvitavat – olgu see siis põnev seiklus, meelelahutus või lihtsalt lõbus ajaviide.

Paketid:

„Adventure“ kuni 10 inimest: 2,5 tundi VIP-lounge’i tsoonis, 2 tundi VR-mänge.

„Epic“ kuni 20 inimest: 2,5 tundi VIP-lounge’i tsoonis, 2 tundi VR-mänge.

„VIP BATTLE ROYALE“ kuni 30 inimest: 2,5 tundi VIP-lounge’i tsoonis, 2 tundi VR-mänge.

On ka võimalus lihtsalt tulla mängida ilma toata.

Lisainfo:

Mugavused: 2,5 tundi saab kasutada hubast lounge-tsooni, kus on kõik, mida vajate mugavaks peoks. Köök on varustatud kodumasinate, ühekordsete nõude ja kõigega, mida vajate laua katmiseks.

Kas me võime oma joogid ja toidu kaasa võtta? Jah, loomulikult. Sünnipäeva või ettevõtte ürituse tähistamiseks võite tuua oma toidu, joogid, suupisted ja tordi, et pidu oleks täpselt selline, nagu soovite.

Ja loomulikult saab iga sünnipäevalaps meeldejäävaid kingitusi ja üllatusi.