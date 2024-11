Veel jõuad! 11 ägedat ideed koos õpetustega, et lapsele vahva ja magusavaba advendikalender meisterdada

Kalenderraamat Loo advendikalender raamatuna, kus igal lehel on väike salajane tasku või ava üllatusega. Lehed võid meisterdada papist ja kaunistada joonistuste, kleepsudega.

Kingipakkide seinakalender Oksa või mõne muu käepärase pulga abil saad luua kalendri, mis täidab seinale riputades ka dekoratsiooni rolli. Soovi korral kaunista oks tulekeste või karraga. Pakenda 24 väikest üllatust kingipaberisse ja riputa need paela abil pulga külge.

Kalender pärjast Veel üks viis kalender jõuludekoratsiooniga ühendada on meisterda jõulupärg, millele kinnitad 24 pisikest nummerdatud kotti, karbikest või ümbrikku. Kasuta linte või väikseid ehteid, mis pärga kaunistavad.

Kuusekujuline ümbrikutega kalender Ümbrikute abil saad luua kuusekujulise kalendri, mis on täis taskuid. Võta abiks suurem papp või lõuend ning kleebi sinna sobivates värvides ümbrikud, kuhu sisse igapäevased üllatused panna.

Ümbrikud postkastis Võta kasutusele postkast, kuhu igal päeval kas üllatus ilmub või mille küljes ripuvad nööride abil erinevad pakid. See lahendus on eriti vahva, kui peres on päkapikk, kes vahel lapsele ka kirju saadab.

Sokkide kalender Riputa nöörile 24 värvilist soki, kuhu sisse saad poetada igapäevase üllatuse. Iga sokk võiks olla nummerdatud ja erineva mustriga. See on hea võimalus ka suss ja advendikalender ühendada.

Kalender WC-paberi rullidest WC-paberi rullide abil saad luua vahvaid ja eriilmelisi kalendreid. Aseta värvitud või paberiga kaetud rullid soovitud kujusse ja liimi kuumaliimiga kokku. Kaunista ning kata üks külg kinni. Sisse peida üllatused ning teiselt poolt kata torud paberitega, mida on võimalik eemaldada. Nii saad rullidest luua 24 aknaga lumememme, kuuse või hoopis päkapiku. Siin on ka tore õpetus videona.

Taaskasutuskalender 24 taskuga Taaskasuta vanade pükste tagataskuid! Õmble taskud suuremale kangatükile ning nummerda – nii saad kalendri, mida igal aastal uuesti kasutada ning pärast pühi kappi kokku voltida.

Köisraudtee-kalender Pane nööri külge rippuma 24 väikest nummerdatud karbikest ning loo nii mulje vahvast köisraudteest. Soovi korral tekita karbikeste alla väikeste kujude ning valge kanga või vatiini abil talvevõlumaa.

Puidust kuusk Kui oled puutööhuviline, ehita väike minimalistlik kuusk, kuhu saad kinnitada pesulõksud. Pesulõksude külge omakorda saad kinnitada sobivad advendiüllatused. See lahendus võiks eriti tore olla kodudes, kus kuuske üles ei panda või tuuakse see tuppa alles vahetult enne jõululaupäeva.

Jõulumaailm Kui oled väga osav, võid meisterdada terve väikese talvevõlumaa, kuhu on 24 kingipeidukat sisse pikitud. Nii saab meisterdada näiteks kingipeidukatega karuselli või vaateratta.

Kui kalendrimõte valmis, on aeg otsustada, millega see täita. Siin on sulle 15 lahendust, millega võid täita terve kalendri või hoopis erinevaid mõtteid kombineerida.

Lugemiskalender

Lugemiskalendri igas aknas ootab last väike jutuke või muinasjutulõik, mida lugeda. Kalendris võib lahti rulluda üks pikk lugu, mis on jagatud 24 osaks, või olla igaks päevaks eriilmeline lühike lugu. Mõned vanemad on lugemise kalendriks kasutanud ka hoopis raamatukoguraamatuid.

Puslekalender

Kui laps on suur puslefänn, on hea mõte teha talle puslekalender. Jaota pusletükid nädala või lausa 24 päeva peale selliselt, et igal päeval saab ühe või mitu tükki suuremast puslest. Nii saab ta igal päeval põnevusega oodata ja arutleda, mis pildile veel lisanduda võib ning kui suur pusle lõpuks olema saab.

Legokalender

Kui sinu lapsele meeldib legodega mängida, on hea plaan, kui ostad kalendri tarbeks ühe suurema legokomplekti, mille laps jupi kaupa päev-päeva haaval kätte saab. Nii püsib ka põnevus, mille ta jõuluõhtuks kokku saab.

Loomafiguuride kalender

Loomafiguurid pakuvad lõputult võimalusi vahvateks mängudeks ning on sealjuures ka harivad. Kui igal päeval ootab last üks figuur, saab jõuluõhtuks kokku asjalik kogu. Paljud poed müüvad loomi suuremate komplektide kaupa, mis teeb loomakeste ostmise ka rahakotisõbralikuks. Hea mõte on mõnele päevale lisada õppekaardid, raamat või ka kodus prinditud infolehed loomade kohta.

Mänguköögi-kalender

Kui plaanite lapsele jõuludeks kinkida mänguköögi, võib olla tore mõte, kui kalendris ootab last iga päev mõni mängukööki sobiv vidin, olgu selleks pott, kulp, pajalapp või mängupuuvili. Nii on kõik tarvikud selleks ajaks olemas, kui köök lõpuks saabub. Samasugust süsteemi saaks kasutada ka näiteks nukumajaga.

Autofänni kalender

Kui laps on suur autofänn, võib kalender anda lapsele jupikaupa tükid garaaži ehituseks. Ole leidlik ning pista mõneks päevaks kalendrisse mudelauto või rajalainedus.

Superkangelaste kalender