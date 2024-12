Ära vennale veel ütle!

Meriti tütar Anelle (8) uskus päkapikkudesse pikalt. Eelmisel aastal oli ta siiski juba nii taibukas, et hakkas vanemaid aina rohkem pinnima: kas hambahaldjas on olemas? Aga lihavõttejänkud? Päkapikud? Tagantjärele on ema mõistnud, et need küsimused said alguse aruteludest klassikaaslastega. Oli neid, kes teadsid, et päkapikud on emme ja issi, aga ka neid, kes veel siiralt uskusid.