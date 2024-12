Pühad ilma stressita? Jah!

Meest on olukord alati morniks teinud. Ta tundis mitmeid aastaid, et Liisbeth eelistab oma pealinnas elavaid vanemaid, sest just nendega said nad jõulude ajal kokku. „Mul olid mehega korduvalt tülid sellest, kus ja kuidas jõule pidada,“ meenutab naine. „Mõtlesin, et peaksin kompromisse tegema, kuid samas tahtsin, et pühad oleks lihtsalt mõnusad.“