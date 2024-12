Pühad stressivabaks! „Kui püüdsime kõiki neid külastusi ellu viia, tundsime, et olime lõpuks nii füüsiliselt kui emotsionaalselt täitsa läbi“

Paljud pered veedavad pühad ratastel ühest Eesti otsast teise sõites, et lastega kõikide vanavanemate juurde külla jõuda. Lõpuks on kõik väsinud ja „rahulikust ajast“ meeles vaid kilomeetrid. Kuidas veeta jõuluaeg nii, et ükski sugulane ei solvu, kuid ise jääd ka terveks?