„Emme ja issi, miks te lahku lähete? Kas mina olen süüdi?“ Psühholoog annab nõu, kuidas seda lapsele selgitada

Olgugi et paar on jõudnud kokkuleppele, et nad lähevad lahku ja lapsed hakkavad võrdselt mõlema vanemaga elama, ei tea kumbki, kuidas seda lastele selgitada. „Pesamuna ilmselt ei vajagi suurt selgitust. Muret tunneme just Mariole rääkimise pärast, sest ta alustas alles kooliteed ning see pole talle kerge olnud. On esinenud koolitõrget ja ärevust,“ ütleb ema. Jane ja Marek on küsinud nõu lahutanud sõpradelt. Soovitusi on tulnud erinevaid. Kõige rohkem on soovitatud öelda: armastus sai otsa. „Ma ei tahaks jätta Mariole muljet, et armastus on miski, mis võib ühel hetkel lihtsalt otsa saada ja siis minnakse lahku. Äkki ta hakkab siis tulevikus ise samamoodi käituma?“ tunneb Jane muret.