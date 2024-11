Aitan Eestit MTÜ kutsub lapsi ja noori osalema heategude konkursil „MINA AITAN EESTIT“

MTÜ Aitan Eestit esindaja Kaja Kõiv ütles, et konkursi eesmärk on anda noortele võimalus mõista, kui palju võib tähendada väike heategu: „Soovime esile tõsta hoolivust ja empaatiat – need on väärtused, mis teevad meie ühiskonna tõeliselt tugevaks ja ühtehoidvaks. Just need väärtused saavad alguse lapsepõlves, väikeste heategude kaudu, mis kasvavad ajas koos meiega.“