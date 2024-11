VAATA või KUULA | Jõuluvana Otto: teinekord loen hoopis mina lapsele luuletuse

Kuidas jääda rahulikuks ja nautida koosolemise aega, kui ülesandeid on kuhjaga? Millised on parimad viisid laste pühadeettevalmistustesse kaasamiseks, et nad tunneksid rõõmu, mitte stressi? Ja kuidas aidata lastel toime tulla suurte kingiunistuste ning jõuluvana ootamise ärevusega? Arutleme ka selle üle, kuidas toetada lapsi, kui nad tunnevad end pühade ajal üksi või ärevana, sest jõulud ei too rõõmu sugugi kõikidesse kodudesse.