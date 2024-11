RIINU TRENNIBLOGI | Müravad lapsed ujumisrajal, juuksekarvad kraanikausis ja puhastamata treeningvahendid ehk ärme mõtle vaid iseenda peale!

Siis jääb silma trennihuntide suur armastus nutitelefonide vastu, mis on tänapäeval möödapääsmatu, aga siiski ei taha ma hommikul kell seitse higisena sattuda teise inimese videokõnesse kangi tõmbama! Ja just see on uus mood! Tuleb härra, telefon pikalt ees, räägib midagi, sätib mobiili maha või trenažööri ette, hakkab harjutust tegema ja siis ta pruut või ema või jumal teab kes, vaatab seda laivis pealt ja kommenteerib! Te võite omavahel neid intiimseid videokõnesid teha minu pärast öö läbi, aga jätaks treeningsaalis sellised ülekanded siiski tegemata.