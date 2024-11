Lapsel on sünnipäev tulemas? Need on Eesti kõige põnevamad sünnipäevapaigad

Eriti meeldib sünnipäevalistele see, et peokohta ei pea teistega jagama ning lapsed saavad siin lustida nii batuudil, ronilas kui ka mängumajas ja mängida paljude kvaliteetsete puidust mänguasjade ning sõidukitega. Suuremaid külalisi ootab aga muusikaga poksimismasin, piljard ja Xboxi mängukonsool.

Lilli loovus- ja mängukeskus asub Lääne-Virumaal Tamsalus 120-ruutmeetrisel pinnal ning avastamislusti jagub kahes peoruumis. Olgugi et asume väikeses kohas, tuleb meie juurde külalisi üle Eesti ja just kaugemaid külalisi on alati suur rõõm võõrustada. Meie juures leiavad tegevust eri vanuses peolised ja alati ollakse meeldivalt üllatunud, et meil nii palju pakkuda on.

Kidslandi teenused ulatuvad kaugemale mängudest – saab tellida ka toitlustuse, kohvimasina, koristusteenuse ja isegi jäätisemasina. Kidslandi abivalmis töötaja on kohapeal igal sammul, et vanemad saaksid rahulikult nautida pidu, teades, et korraldus on kindlates kätes.

Kidslandis saab broneerida terve mängumaa, mis sobib ideaalselt nii poistele kui ka tüdrukutele, tervele klassile või lasteaiarühmale. Populaarsemad atraktsioonid poiste seas on saalihoki, batuut ja autodega ringi sõitmine, tüdrukutele aga meeldivad mänguköök ja kostüümimängud. Lisaks on mängumaal suur kahe korruse kõrgune turnimis- ja seiklusrada koos liumäega. Väiksematele lastele pakuvad rõõmu pallimeri, rongid, Legod ja eraldi väikelaste mänguasjadega pehmendusega ala.

Kui otsid ideaalset kohta oma lapse sünnipäeva pidamiseks, siis Tartu suurim mängumaa Kidsland on täpselt see, mida vajad! Kidslandis on olemas kõik, et muuta sünnipäev unustamatuks – suur ja kaunis ruum, põnevad atraktsioonid ning ägedaimad mänguvõimalused! Just augustis lisandus kõige uuem atraktsioon, mis toob lastele veelgi rõõmu ja põnevust.

Väga populaarsed on meie VIP-paketid, kus vanemate ülesandeks on ainult sünnipäevatoidu ning lastega kohale tulla ja ülejäänu eest hoolitseme meie. Valida saab kolme paketi vahel: pannuka-, jätsi- või teemapidu. Lisaks sellele on meie lisateenuste nimekiri väga pikk: alustades perenaiseteenusest, fotograafist ja näomaalingutest, lõpetades kostümeeritud tegelaste, suurte batuutide ja jäätisemasina rendiga.

Hetkel on meie valikus viis suurt kvaliteetset PVC-kattega batuuti ning järgmiseks suvehooajaks lisandub veel kolm eriti ägedat batuuti, mida inimesed oma üritustele koduaedades või mujal rentida saavad. Samuti on võimalik meid kutsuda oma peole batuutidega, üritust läbi viima või töötube korraldama. Meie juurest leiab tegelasi alates Elsast ja Olafist kuni Wednesday ja Käpapatrullini välja.

Kaks korda nädalas toimub mängukeskuse ruumides ka Lilli loovusring eelkooliealistele lastele, mille rühmad saavad juba paari päevaga täis. Suvel korraldasime ka esimesed loovuslaagrid, mis täitusid kohe. Need olid nii ägedad, sest peale metsas onni meisterdamise, kilemaalimise ja mullitamise sai ka vihmas ja porilompides ning batuutidel möllata.

Detsember on meie juures väga tihe, sest peale sünnipäevade ja jõulupidude korraldamise on ühel nädalal üleval ka jõulunurgad, kuhu pered oma jõulupilte tegema tulevad, nii et tegemisi meie juures jagub.

Piltsbergide metsasünnipäev – mis see veel on?

Seda küsimust on Piltsbergide metsaseikluste tiimile esitatud rohkem, kui keskmisel siilil on okkaid kasukas. Eks see ole põhjendatud küsimus ka. Mängutoa sünnipäeva kulg on juba üsna etteaimatav, aga see metsavärk…