Ursula Ratasepp: alles siis, kui laps tõde teada saades lohutamatult nuttis, sain aru, et päkapikutamine ei ole lapsele valetamine

Mu vanim laps oli kõige siiram jõuluvana- ja päkapikuuskuja. Ta saatis neile imeilusaid kirju, ootas neid hardalt, valmistas päkadele asemeid vahepealseteks puhkepeatusteks. Kui ta oli neljandas (!) klassis, küsis ta meilt otse: kas nad on olemas või mitte? Kuna vahetult enne seda küsimust olid mu sõbrad aga omavahel arutledes väga kindlale seisukohale jõudnud, et lapsele ei tohiks valetada ja kogu see päkapikutamine on üks suur pettus, mõtlesin, et aitab. Heakene küll, nüüd aitab. Lõpetan luiskelood! Ta on ju ometigi suur! Teised hakkavad veel narrima! Ja paljastasin tõe