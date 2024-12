Modell ja sisulooja Agne Vaher töö- ja pereelu tasakaalu otsimas: olen sinnapoole teel, aga mitte veel päris kohal

Modell ja sisulooja Agne Vaher on sotsiaalmeedias oma veatu stiiliga paljudele eeskujuks. Et stiilipuhtust hoida, vajab see täielikku pühendumist. „Soovin, et mul tekiks oskus end ka tööst välja lülitada,“ toob ta välja sisulooja elu pahupoole.