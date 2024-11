Ämmaemand rasedatele: kui muretsed, tule kohe sünnitusmaja valvetuppa! Me räägime ikkagi inimeludest!

Kui Triin aasta tagasi 14. nädalat oma esimest last ootas ning tal tekkis ootamatult tugev veritsus ja kõhuvalu, ei tundnud ta kordagi kahtlust, kas kontrolli minna. Pigem kartis ta, et kuuleb sealt midagi hirmutavat, näiteks äkki on rasedus katkenud. Ta pöördus viivitamatult Võru haiglasse ja tundis, et meditsiinipersonal hoolitses ta eest hästi. Talle tehti valvetoas uuringud ja rahustati. Kuigi kõik tundus korras olevat, tahtis valvearst jätta Triinu haiglasse jälgimise alla. Suure palumise peale pääses ta siiski koju tingimusel, et on rahulikult voodis. Tagantjärele on naisel hea meel, et ta läks valvetuppa ja sai südamerahu. Kuigi tal oli poole raseduseni hirm katkemise ees, sündis lõpuks laps tervelt ja õigel ajal.