Lapsevanem kui kaltsukaupmees

Aga… ikka on kuskil kapinurgas järjekordne hunnik sorteerimist ootavaid riideid. Jälle on Hõbel pidžaama väikeseks jäänud, jälle ei mahu Augustile saapad jalga ja beebi kandekotte enam lihtsalt ei kasuta. Ehk taas on vaja seni kasutuses olnud, aga juba kapinurka kuhjunud vales mõõdus riided läbi sorteerida, edasi müüdavad üles pildistada, ära antavad kottidesse pakkida ja lõpuks kõik kindlasse kohta panna. Korter, mis laste lahkumise järel peaks olema tavalisest rohkem korras, on riidehilpudest üle kuhjatud nagu mõnes second-hand-poes. Ma poleks eales arvanud, et lapsevanemaks olekuga kaasneb selline põhjatu riiete ja asjade maailm, kus sinust saab justkui kaltsukaupmees.