Kurb reaalsus: suur osa lapsi ei jõua vajalikku tervisekontrolli

Koolieelikute arengut võiks hinnata ka lasteaias, kus õpetajad näevad laste arengut igapäevaselt. Õpetajate tagasiside võib olla dünaamilisem kui ühekordne arstivisiit, kuid tervisekontrolli see ei asenda. Kui laps käib hoius või lasteaias, on see hea võimalus, et märgata nii teda kui ka tema pere vajadusi. Uuest aastast jõustub lastekaitseseaduses muudatus, mis kõrgendab lastega tegelevate spetsialistide hoolsuskohustust. Nendeks spetsialistideks on näiteks õpetajad, arstid, noorsootöötajad, treenerid ja huviringi juhendajad. Neilt oodatakse abivajava lapse märkamist ja sellisest lapsest teavitamist, et laps saaks abi kriitilistes olukordades, nagu näiteks hooletusse jätmine ja väärkohtlemine.

Lisaks on Tervisekassa peagi katsetamas süsteemi, mis tuletab lapsevanematele meelde laste tervisekontrollide aegu. Kuigi kõigil pole kontrollide ajad alati meeles, on riik need paika pannud kindlate ennetuspõhimõtetega, et toetada laste tervist ja ennetada võimalikke muresid juba varakult. Samas saab iga vanem ka ise juhendist järgi vaadata, millal kontrollid ette nähtud on. Tervisekassa terve lapse teenusejuht Margit Savisaar on märkinud, et kontrollidest hoidumise põhjuseid on mitmeid, üks nendest on ka hirm tulemuse ees.

Vapper on vanem, kes seab küsimused lapse arengu kohta ettepoole iseenda hirmudest

Laste vajadusi kaardistavatel aruteludel on olnud kuulda, et suurim mure on nende laste pärast, kes ei jõua perearsti juurde ega käi ka lasteaias. Vanemad võivad küll oma lapse arengu pärast mures olla, kuid sageli ootavad nad, lootes, et laps kasvab sellest välja. Spetsialistid on seda näinud näiteks kooliealiste laste puhul, kes kasutavad endiselt lutipudelit või kelle toitumine ja uneharjumused jäävad kaugele oma eale vastavast.