Tühjast tassist ei vala: kuidas märgata oma vajadusi, et olla omakorda lastele parem vanem?

Gerda lisab, et on väga normaalne, et baasvajadused on erinevatel ajaperioodidel erinevad. Kõik need neli tassi ei pea alati olema pilgeni täis ega võrdsed. Aga kui väikesed olukorrad käivitavad meid, on selge, et üks nendest tassidest on väga tühi. Ja kui enda tass on tühi, on väga raske täita oma laste emotsionaalseid baasvajadusi ja nii võibki tekkida surnud ring.

Urme on enda nahal kogenud, mida tähendab see, kui tass saab tühjaks ja tekivad konfliktid lastega. Kui ta vanemad tütred olid teismelised ja noorem väike beebi, polnud tal ressurssi päriselt olla kohal ja vanemaid lapsi kuulata. „Ma ei teadnudki õieti, mida kuulamine tähendab. Lugesin moraali, õpetasin, targutasin ja selgitasin. Üks ema ütles kord tabavalt: sa pead lapse voodiäärele istuma ja rääkima nii kaua, kuni ta sodiks räägid! Umbes midagi sellist ma tegingi,“ tunnistab ta ja lisab, et lihtsalt ei osanud luua ruumi, et kuulata, mida laps tunneb ja miks ta teeb neid asju, mis emas muret tekitavad. Tal polnud aimugi, et tegelikult on ta ise kuulamata ja mõistmata. See ei tähenda, et ka pärast aastaid tööd enesega oleks kõik peresuhted ideaalsed. Urme toob näite, et nüüd ta lihtsalt märkab, kui ärevus tõuseb, ei saa magada või vastupidi ärkab väga varakult üles, on mingite lausete peale tundlik. See tähendab, et tema baasvajadused on rahuldamata. Mida siis teha? Urme läheb oma abikaasa juurde ja küsib, millal tal on tunnike aega temaga rääkida, sest ta on hädas. Vahel on kohe aega, vahel lepitakse kokku. Jagades saab naine tunde, et on oluline, kuulatud ja mõistetud. Turvalises ruumis saab lauale panna kõik teemad, ka irratsionaalsena tunduvad mured. Siis saab ema pakkuda sama ka oma lastele. Võrdluseks – see on nagu lennukis, kus peab hapnikumaski panema pähe esmalt endale, siis alles teisele. Kui hakkad kõigepealt panema lapsele, pole ühel hetkel sinust enam hapnikumaskipanijat. Aga mida teha, kui pole partnerit ja ei oska? Urme sõnul on tänapäeval kõik õppimisvõimalused olemas. Aga kui ei ole kaaslast või ta ei ole valmis kaasa tulema, on oluline leida turvaline täiskasvanu. Rõhk sõnal turvaline, kes päriselt oskab kuulata, mitte ei pisenda su probleeme, muutes olukorra veel hullemaks. Näiteks sõbranna, vend-õde ja kui mitte kedagi ei ole, ehk isegi terapeut. Tähtis, et seda mitte veeretada laste kaela. „Oluline on aru saada, et su vajadusi ei pea rahuldama sinu lapsed, see ei ole nende ülesanne.“