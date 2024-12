Jurist annab nõu | Mida teha, kui eks Facebookis meie lapse delikaatseid terviseprobleeme jagab?

Mul on endise elukaaslasega kaks last, poisid vanuses 7 ja 9. Meie kooselu purunes paar aastat tagasi ja sellest saati on lapsed vahelduvalt nii minu kui ka tema hoole all. Seega laste elukorralduses meil erimeelsusi pole, küll aga on nüüdseks tekkinud konfliktid poiste kasvatamise pärast. Täpsemalt on mulle väga vastukarva laste ema käitumine sotsiaalmeedias – ta jagab oma avalikul profiilil hulgaliselt pilte ja ka infot meie ühiste laste kohta.

Viimane piisk karikasse oli aga see, et laste ema jagas avalikult teavet ühe poja vaimsete probleemide kohta. See on minu silmis lubamatu, sest need on nii isiklikud andmed ja võivad talle hiljem kahju teha. Olen palunud emal sellist infot mitte avaldada, kuid ta ei võta seda tõsiselt. Kui meil on ühine hooldusõigus, siis ta peaks ju ikkagi minu palvet kuulda võtma?