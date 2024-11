Miks vaadata koos perega filme? „Hea film ärgitab rääkima, arvamust avaldama ning seal peab olema hea ja õpetlik iva“

Vastus sellele on minu meelest vägagi lihtne: filmis peab olema väga hea lugu, film peab kutsuma esile emotsioone ja tähtis on, et noor vaataja saaks ennast peategelasega samastuda. Kui need tingimused on täidetud, siis võib vägagi kindel olla, et lapsele ja ka lapsevanemale film meeldib.

Kuidas mõjutab peres filmide vaatamine laste arusaama loo jutustamisest ja empaatiast? Kuidas lastega nendel teemadel hiljem vestelda?

Film on väga hea õppevahend, paremat on raske leida. Kõigile meeldib filme vaadata, see on juba hea eeldus, et sealt midagi õppida. Tahaks siinkohal rõhutada üht väga olulist nüanssi, kui peale filmi ei järgne lapse ja tema vanema vahel vestlust, mida filmis nähti, mis oli filmi sõnum, siis võib vägagi kindel olla, et film jääb lapse jaoks pinnapealseks ja õppimist kui sellist ei toimu.

Küsige lapse käest küsimusi peale filmi, need ei pea olema rasked, need ei pea eeldama, et lapsel jäid meelde faktid, pigem olgu kirjeldavat laadi, et laps saaks jutustada ja arutlema hakata. Hea nipp lapsevanematele: vahetage lapsega rollid, laske hoopis lapsel küsida enda käest filmiga seotud küsimusi. Küsimuste koostamine toetab väga hästi õppimist ja võib teinekord isegi vastamisest keerukam olla. Selline rollivahetus võib olla vägagi mõjus ja samas ka väga huvitav.

Millised filmiteemad sinu arvates lähendavad pereliikmeid omavahel?

Kõige olulisemad teemad on just perega seotud teemad. Väikeste inimeste jaoks on kõige olulisem pere. Pere on ühe lapse jaoks terve tema universum ja kui seal on midagi paigast ära, siis tema maailm on lõigatud ja nende tunnetega ei oska laps üksi toime tulla. Ma olen näinud kinos, et kui laps vaatab filmi näiteks sellest, kuidas tuleb tegelasel vahetada elukohta, kuna vanemad on lahutatud, siis mis mured ühte last tabavad. Kinost välja tulles on vanemad tihti näost valged ja avastavad, et nad on jätnud midagi väga olulist märkamata või lapsele selgitamata kogu selles suures ümberkorralduses, mis uue elu alustamisega kaasneb.