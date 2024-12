Mina olen see inimene, kes tahab, et mu kodu karjuks: JÕULUD! Ma nii armastan seda jõulude ootamise aega, lõhnu, värve, tulukesi ja kaunistusi. Aastate jooksul olen katsetanud eri traditsioone, et leida see „meie“. Kindlasti ei näe meie juures ideaalses korras kodu ja jõuluharmoonias elamist. Pigem on toad veidi kaoses, jahu piparkoogitaina tegemisest veel köögipõrandal, lapsed on vedanud karda igale poole ja kassid veeretavad jõulukuule mööda maad. Selline päris! Arvatavasti unustan mõnel hommikul ka päkapikud ära.