Sigriti (pildil) suguvõsas tähistatakse jõule suures sugulasteringis: täiskasvanuid tuleb peole 25 ja lapsi 10. Kunagi kaasnes peo-­ootusega ka tohutu kingivarumine. „Pere oli siis väiksem. Osta tuli ligi 12 kinki, mis läksid kokku maksma 350–400 euro ringis,“ meenutab kahe lapse ema. Õnneks ühel hetkel mõistsid kõik, et see on stressirikas, kulukas ja ka otstarbetu.