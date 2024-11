Pea on kingiideedest tühi? Siit leiad väärt soovitusi

Jõulud on aeg, mil väljendame hoolivust ja armastust läbimõeldud kingitustega. Kui soovid tänavu pakkuda oma lähedastele tõelist rõõmu, siis miks mitte koostada igale pereliikmele personaalne kingikarp? See on lihtne, südantsoojendav ja tagab, et iga kingisaaja saab midagi, mis muudab pühad eriliseks. Kõik kingikarpide ja -kottide täitmiseks vajaliku leiad e-poest abestore.ee.