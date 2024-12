Mänguasjapoes

Veidi infot kogunud, asun poes toimuvat jälgima. Üsna kiirelt saab selgeks muster, et poes jalutavad rahulikult asju uudistades ja valikuga tutvudes täiskasvanud, kes on tulnud lasteta. Need on vanemad, kes valmistuvad jõuludeks, või külastajad, kes valivad mõnele lapsele sünnipäeva- või jõulukinki ning uudistavad karpe riiulitel. Üks neist peab telefoni teel kingisaaja vanematega aru. „No see on mul endalgi täielik lemmikmäng,“ reklaamib naine lõbusate ahvide mängu, kus eesmärk on võimalikult palju ahvikesi puu otsas hoida. Saanud kinnituse, et see võiks kingiks sobida küll, kõlab võidukas: „Jess, siis on olemas!“