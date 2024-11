KUULA | Seksuaaltervise nõustaja: inimkond loob suhteid puusalt

Samuti üldhariduskoolides noortele seksuaaltervise teemalisi loenguid pidav Diana Leht on seda meelt, et seksuaalsus on individuaalne ja unikaalne nagu silmaiiris ning kõigile üheselt sobivat käitumisjuhist anda ei saa, kuid põhi arusaamispunktid tervise hoidmisel ja raseduse vältimisel peavad olemas olema. Samuti põhjused, miks minnakse seksuaalsuhtesse. „Olenemata sellest kas seksuaalsusesse minek toimub hiljem või varem peaasi et õigetel põhjustel ja turvaliselt. Samas need lapsed, kes on heades suhetes vanematega ja hoitud perekonnas, need lapsed alustavad seksuaaleluga hiljem,“ tõi Leht välja olulise märkamise. „Me võiksime vanematena oma lapsele öelda: sina oled kõige tähtsam ja ma armastan ja austan sind alati ja õpetada neile, et minu keha on minu oma ja keegi ei tohi mind puudutada ilma luba küsimata,“ siis jääksid paljud halvad asjad juhtumata,“ tõdes Leht.