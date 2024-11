Horisontaalne vanemlus! Superhäkk, mis aitab lastega kodus olles puhata ja samal ajal lapsi lõbustada

Lastele pidevalt tegevuse leidmine võib olla küllaltki väsitav. Ilmselt on iga vanem tundnud seda frustratsiooni, et tahaks end kasvõi hetkeks pikali visata, aga see on võimatu, sest kohe on voodi või diivani kõrval väike inimene, kes tähelepanu nõuab.