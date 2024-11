Laste seksuaalne väärkohtlemine veebis: millised on just praeguse aja suurimad ohud ja kuidas neid ennetada?

Laste seksuaalne väärkohtlemine veebis on tõusujoones

Mida varasemas eas lapsed nutiseadmeid kasutama hakkavad, seda põhjalikumad on nende IT oskused ja teadmised. Juba eelkooliealised lapsed veedavad aega täisealistele suunatud veebikeskkondades nagu Youtube, Facebook, Snapchat, TikTok jne ning seetõttu on kõrgemad ka riskid, et laps võib veebiavarustes väärkohtlejatega kokku puutuda.

„Lapsed, kes on sündinud praegusel digiajastul, ei ole kunagi kogenud elu ilma internetita ning vanemad peavad kohanema uute suhtlemise, õppimise, tegutsemise ja olemise viisidega .“ Viimase 20 aasta jooksul on veebis leviva lastevastase seksuaalvägivalla materjalide maht üle kogu maailma märkimisväärselt kasvanud, mis omakorda on seotud tehnoloogia kiire arenguga. Samuti on tõusnud laste seksuaalne väärkohtlemine veebis, kus lapsed igapäevaselt toimetavad. Aastal 2022 teatati USAs enam kui 32 miljonist veebipõhisest laste seksuaalse väärkohtlemise kahtlusest .

Laps vajab järelvalvet

Sageli arvavad lapsevanemad, et piisab lapse nutiseadmete kasutusele piirangute määramisest ja hoiatussõnade pealelugemisest. Paraku on vaja rohkemat: esmatähtis on lapsega usaldusliku suhte hoidmine, et laps tunneks, et ta saab oma vanemalt alati vajalikku tuge ja mõistmist, ka siis, kui on juhtunud midagi murettekitavat.

Samuti on oluline, et lapsevanem oskab ise veebis orienteeruda ning teab päriselt, millistel veebilehtedel ja äppides tema laps aega veedab ning kes on need inimesed, kellega laps igapäevaselt suhtleb. Näiteks, kui ilmneb, et lapsel on tekkinud keegi uus veebisõber või tuttav, siis tuleks proovida teada saada, kui vana see sõber on, mis teemadel, millistes veebikeskkondades ja kui sageli nad vestlevad.

Väärkohtlemisest tulenevate ohtudega toimetulekuks on vajalik, et lapsevanema järelevalve oleks regulaarne ja teadlik. Arvestada tuleb nii lapse vanust kui arengutaset. Niisamuti nagu ei jäeta eelkooliealist last ei kodus ega väljaspool kodu järelevalveta, ei tohi seda teha ka internetis.