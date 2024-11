Netflixi advendikalender ja palju muud. Avasta 2024. aasta parimad advendikalendrid!

Advendikalendrid on muutunud jõuluootuse oluliseks osaks, tuues igasse päeva rõõmu ja põnevust. Avades iga päev väikese akna, avaneb üllatus, mis tuletab nii lastele kui ka täiskasvanutele meelde, et pühad lähenevad. Sel aastal pakub turg mitmeid uudistooteid, sealhulgas eksklusiivset Netflixi advendikalendrit, mis on täis põnevaid üllatusi filmi- ja seriaalifännidele.