„Lõpetage andekate aja raiskamine!“ Ka võimekas laps vajab koolis erituge – kuidas seda saavutada?

Simona peaks vanuse järgi käima teises, kuid käib juba neljandas klassis. Seda seetõttu, et õpetajad märkasid ta eripära ja toetasid seda. Pauli ema käis pojaga Rajaleidjas, kust sai tõendi, et laps vajab oma kiirema arengu tõttu individuaalset õpet, kuid kool seda millekski ei pea. Joonas alustas suure entusiasmiga sel sügisel esimest klassi, kuid nähes, kui igav seal on, teatas, et ei soovi enam kooli minna...