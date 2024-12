Pakkuge mulle intellektuaalset pingutust!

„Elas kord üks poiss, kes üle kõige armastas raamatuid lugeda,“ alustas oma TEDx-programmi ette­kannet loodusainete õpetaja Siiri Alberg. Tema kirjeldatud poiss läks kooli ning olgugi et luges ammu ingliskeelseid teoseid, tal inglise keele alg­õpetus ei sujunud. Poiss hakkas uskuma, et on olemas kaks inglise keelt – see, mida õpetatakse koolis, ja teine, mida kasutavad kirjanikud. Siiri ettekande pealkirjaks oli „Lõpetagem andekate aja raiskamine“. Just ajaraiskamiseks nimetab ta seda, kui andekad lapsed peavad tundide viisi istuma koolis, kui see neile intellektuaalset pingutust ei paku.