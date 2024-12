Mu laps on juba 10aastane ja oskab ise lugeda, aga ma tunnen, et ta ei taha seda väga teha ning eelistab hoopis telerit või telefoniekraani. Olen harjunud talle õhtuti ette lugema, aga viimasel ajal olen hakanud kahtlema, kas see teda aitab või hoopis takistab iseseisva lugemishuvi teket. Lisaks ei tea ma, kas see on rohkem tema või minu huvi. Mis vanuses võiks lapsele ettelugemise lõpetada?