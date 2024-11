Äärmiselt nakkav nahahaigus, millest paranemine võib võtta 2 aastat. Kuidas molluskeid ära tunda ja last ravida?

Kuidas molluskist lahti saada?

Enamus juhtudel on see viirus iseparanev ja kaob 6 kuu kuni 2 aasta jooksul. Kuna tegemist on äärmiselt nakkusohtliku viirusega siis on mõistlik ikkagi ravi läbi teha ja püüda sellest lahti saada. Valmis tuleb aga olla selleks, et molluskite ravi on aeganõudev. Edukaks ravitulemuseks on oluline järgida kindlaid meetodeid ja olla väga järjepidev.