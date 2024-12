Leiame üles päris tunde ja päris rõõmu

Jõulud kostitavad meid sel aastal paljude vabade päevadega, aga see ei tähenda, et pead need tihedalt autosõite täis pikkima, et iga vanaema, vanaisa, tädi ja onu juurest tingimata läbi sõita. Võid need süllekukkunud puhkehetked hoopis pere jaoks võtta ning veeta need täpselt nii, nagu sinu perele mõnus on. Kui see tähendab teki sisse mässitult ja kakaokruusiga lauamängude mängimist või jõulufilmide vaatamist, siis nii ongi õige. Kuidas nemad oma jõulurahu stressi seest tagasi näppasid, räägib mitu peret leheküljel 38. Et asjatuid kulutusi ja suuri kingikuhjasid vähendada, jagavad toimivaid kingikokkulepete süsteeme pered leheküljel 45.