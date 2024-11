Kuidas saab ühest naisest toksiline ämm? Märgid, mis viitavad, et see võib juhtuda. Kas tunned end või oma ämma ära?

Aga kas on mingid märgid, mis võivad juba eos näidata, et naisest saab tulevikus selline ämm, kelle kõnedele pigem vastata ei tahaks?

Sellele küsimusele on vastust otsinud ka populaarne sotsiaalmeedia sisulooja Janelle, kelle sisust suure osa moodustabki rääkimine suhetest (ka kaaslase vanematega). Naisele esitati hiljuti ka küsimus, mis on suurim põhjus, miks tema arvates muutuvad naised selleks ämmaks, kellel puudub oma lapse ja ta kaaslasega hea suhe. Siin on kolm peamist põhjust, mis toetuvad nii naise enda kui teemat kommenteerinud naiste vastustele.

Naised, kes pole enda paarisuhtega rahul või on vallalised

Üks kommentaator tunnistas, et tema ämm on lahutatud ja tal pole kunagi uut suhet olnud. Seetõttu suhtub ta oma poega väga omandihimuliselt ja eeldab temalt sama kohalolu ja pühendumust nagu naine võiks eeldada oma partnerilt. Ka paljud teised sõna võtnud naised tunnistasid, et nendegi ämm nõjatub emotsionaalse toe saamiseks just pojale ja näevad minias pigem kedagi, kellega poja tähelepanu eest võistelda, sest nad soovivad ise oma poja elus kõige olulisem naine olla.

Naised, kellele meeldib klatš ja kõmu

Janelle ise peab siinkohas eriti silmas naisi, kelle jaoks pakub klatšimine rõõmu ja eriti inimeste kohta, keda nad ise teavad ja kellega aeda veedavad. „Nende juttude kuulmine võib tekitada tunde, et oled tema siseringis ja ta usaldab sind, aga suure tõenäosusega klatšib ta sind teistele täpselt samamoodi,“ usub ka üks kommenteerinud naine.

Naised, kellel on ainult pojad