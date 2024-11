Unenõustaja Kene Vernik annab nõu: mida teha, et beebi magama saada ja öiseid ärkamisi vältida

Küsisime alla aastaste laste une kohta unenõustajalt ja psühholoogilt Kene Vernikult Tallinna Lastehaigla neuroloogia- ja taastusravi osakonnast. Kene on viimastel aastatel seisnud palju selle eest, et kõik lasteaialapsed, olenemata nende vanusest ja teistest erisustest, ei peaks magama lõunaund, eeldusel, et just nii saab olla ööuni pikem ja kosutavam ning laps väljapuhanum ja tervem. Sarnaseid seisukohti on tal jagada ka alla aasta vanuste laste kohta, kes mõistagi päevaund veel vajavad, ent kelle puhul on samuti pikk ja kvaliteetne ööuni esmatähtis. Kui ööuni pole hea, soovitab Kene ka beebide puhul vaadata otsa päevastele uinakutele ja nii mõnelegi komakohale veel.