RIINU TRENNIBLOGI | Kuu aega eksperimendi lõpuni. Kuidas kaalu ja musklitega siis on?

Kartsin oma eksperimendi alguses, et ma ei harju jõusaalis käimisega kuidagi ära, aga see hirm on olnud asjata.

Ärkan vara-vara krapsakalt ja pole kunagi olnud tunnet, et üldse ei viitsi ega taha. Vaikselt lisan ka raskusi. Seda teen ka puhtalt kõhutunde pealt. Kui tunnen, et polegi väga raske, siis suran kilosid juurde.