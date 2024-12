UUS | Pere ja Kodu vigurdav päkapikk ehk elf on the shelf. Esimene päev: kuidas päkapikud Kevini juurde saabusid?

Õigel nädalavahetusel seame üles sussid ning ööl enne esimest adventi vahetuvad maagiliselt Kevin Ryani raamaturiiulis kõik raamatud jõuluteemaliste vastu, mänguasjarotatsioonis tulevad riiulitele jõululegod ja muu pühadeteemaline. Advendihommik algab aga kuuse kaunistamisega.

Sel aastal on meil aga veelgi rohkem, mida oodata, sest otsustasime alustada uue traditsiooniga – meie perega liitub elf on the shelf ehk vigurdav päkapikk.

Pühademeeleolu tooja

See ameerikalik tava sai alguse lasteraamatust „Elf on the Shelf: A Christmas Tradition,“ mille autoriteks on Carol Aebersold ja Chanda Bell. Kui autorid selle 2005. aastal avaldasid, ei osanud nad ilmselt unistadagi, et asjast kasvab välja traditsioon, mis igal aastal tuhandetes kodudes elevust tekitab.

Päkapikk või päkapikud saabuvad lapse juurde iga detsembrikuu algul ning igal hommikul on ta uues kohas, tegelemas millegi uuega. Eks need päkapikud ole ka parajad naasklid. Mõni päev teevad nalja, mõnel päeval suunavad last mingi tegevuse juurde, teinekord teevad aga isegi pättusi ja on üleannetud. Lapsele pakub päkapiku igahommikune otsimine aga palju elevust ning teeb pimedal ajal ärkamise vahvamaks ja kiiremaks. Päkapikkudega käib sageli kaasas reegel, et neid ei tohi puutuda, muidu kaotavad nad oma maagia. Kui see aga juhtuma peaks, turgutatakse neid jõululaulude ja kaneeli abil, millele raamatus on maagiline võim omistatud.

Meie peres saab päkapikk olema reeglitest vaba. See tähendab, et lepime küll kokku, et päkapikk peab jääma õhtu lõpus samasse kohta, kus ta hommikul leitud on, kuid temaga võib vahepeal siiski ka mängida. Meie perre tuleva päkapikud toreda mängu raames lihtsalt jõulumeeleolu looma ning advendiaega elevust pakkuma.

Loodame, et tabame nad mõnelt naljakalt teolt, saame nende suunamisel ka ise tehtud mõnda toredat tegevust ning ilmselt tabame meiegi nad vahel mõneltki pättuselt.

Esimene päev