Magusast kõrini? Ägedad ja loovad ideed, millega päkapikusussi või advendikalendrit täita!

Lugemiskalendri igas aknas ootab last väike jutuke või muinasjutulõik, mida lugeda. Kalendris võib lahti rulluda üks pikk lugu, mis on jagatud 24 osaks, või olla igaks päevaks eriilmeline lühike lugu. Mõned vanemad on lugemise kalendriks kasutanud ka hoopis raamatukoguraamatuid.

Puslekalender

Kui laps on suur puslefänn, on hea mõte teha talle puslekalender. Jaota pusletükid nädala või lausa 24 päeva peale selliselt, et igal päeval saab ühe või mitu tükki suuremast puslest. Nii saab ta igal päeval põnevusega oodata ja arutleda, mis pildile veel lisanduda võib ning kui suur pusle lõpuks olema saab.

Legokalender

Kui sinu lapsele meeldib legodega mängida, on hea plaan, kui ostad kalendri tarbeks ühe suurema legokomplekti, mille laps jupi kaupa päev-päeva haaval kätte saab. Nii püsib ka põnevus, mille ta jõuluõhtuks kokku saab.

Loomafiguuride kalender

Loomafiguurid pakuvad lõputult võimalusi vahvateks mängudeks ning on sealjuures ka harivad. Kui igal päeval ootab last üks figuur, saab jõuluõhtuks kokku asjalik kogu. Paljud poed müüvad loomi suuremate komplektide kaupa, mis teeb loomakeste ostmise ka rahakotisõbralikuks. Hea mõte on mõnele päevale lisada õppekaardid, raamat või ka kodus prinditud infolehed loomade kohta.

Mänguköögi-kalender

Kui plaanite lapsele jõuludeks kinkida mänguköögi, võib olla tore mõte, kui kalendris ootab last iga päev mõni mängukööki sobiv vidin, olgu selleks pott, kulp, pajalapp või mängupuuvili. Nii on kõik tarvikud selleks ajaks olemas, kui köök lõpuks saabub. Samasugust süsteemi saaks kasutada ka näiteks nukumajaga.

Autofänni kalender

Kui laps on suur autofänn, võib kalender anda lapsele jupikaupa tükid garaaži ehituseks. Ole leidlik ning pista mõneks päevaks kalendrisse mudelauto või rajalainedus.

Superkangelaste kalender

Superkangelaste teemalisi kalendreid on kaubanduses mitmeid, kuid neid võib teha ka ise. Lisa igahommikusse taskusee mõni superkangelastega meene, näiteks:

• Superkangelase figuur