Vigurdav päkapikk | Teine päev: päkapikud läksid kalale!

Niisiis sai täna öösel kalapüügi jääväli hoopis meie köögi kraanikausist. Päksid olid endale kalastusaugud puurinud ning istusid lumehangede keskel saagi ootuses.

Et seda stseeni luua, panin esmalt kraanikausi põhja nii sinaka tooniga tuled, kui leida õnnestus. Eriti ideaalsed oleksid olnud läbipaistva juhtmega tuled. Tehtud veekogusse panin „ujuma“ ka mõned kalafiguurid. Seejärel katsin kraanikausi toidukilega. Ääred teipisin kinni ning katsin kunstlume hangedega.

Panin päkapikud kraanikausi servale istuma ning asetasin kätte õnged, mis pärit lapsepõlvest tuntud kalakeste mängust. Et kalastusauke lihtsam teha oleks, tuli appi abikaasa. Ta kuumutas käärid tulemasinaga soojaks ning seejärel sulas väike auk meie kilest liuväljale juba lihtsa vaevaga. Kalastusaugu äärde tegin lumevalli tuhksuhkru abiga, et see veidi torustikusõbralikum oleks. Kile peale puistasin hoolega ka Kevini poolt armastatud kalaküpsiseid. Viimaste detailidena lisasin väikesed kuusekesed, ühe pingviini ning hülge ja „ämbri“ juba püütud kalakestega.

Hommikul tuhises Kevin harjumuspäraselt otsejoones külmkapi juurde. Unesegasena ei saanud ta arugi, et köök on hulga valgem kui tavaliselt. Alles pärast kohupiima haaramist tõstis ta pilgu ja märkas päkapikke... „MIDA?!? See on ju uskumatu, mida nad on teinud meie kraanikausiga!“ hüüatas ta. „Nad on vist võlunud meie kraanikausi külmaks jääks ja püüavad seal nüüd küpsise kalu. Ja muide, mõne jääeluka on nad juba välja tõmmanud,“ selgitas poiss mulle õhinas.