Tule ja loe! Katkend imearmsast kodumaisest raamatust „Päkapikuraamat. Jah, ma olen olemas!“

Detsember on käes ja juba on liikvel pühadeootust laiali jagavad päkapikud. Avaldame sel puhul katkendi Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa raamatust „Päkapikuraamat. Jah, ma olen olemas!“. Raamat on kirjutatud Päkapiku nimel ja koosneb Päkapiku kirjadest, mis ta lapsele kirjutab.