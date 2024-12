Täna kella 13 paiku anti häirekeskusele teada, et Tartus F. R. Kreutzwaldi tänaval asuvast lasteaiast on ära läinud kolm 5–7-aastast last. Politsei otsis kadunud lapsi koostöös õpetajate ja lastevanematega, aga leida neid ei õnnestunud.