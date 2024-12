Iseteeninduslikul kuuseplatsil saad jõulupuud valida rahulikult nagu metsas ja maksta mobiiliga

Müügikonsultantidega platsid traditsioonilise ostukogemuse jaoks

Millal kuusk tuppa tuua?

Kui kuusk on toas, jälgi kindlasti, et vesi kuusejalas otsa ei saaks. Esimestel päevadel on puu janu kõige suurem. Et vesi jõuaks tervesse puusse ja okkad püsiksid kaua, on äärmiselt oluline enne kuuse püstitamist tüve otsast saagida umbes 2–3 cm pikkune jupp. See aitab eemaldada vaigukorgi, mis takistab vee jõudmist puu sisse. Meie müügiplatsidel ja e-poes tarnitavatel puudel teevad müüjad seda sinu eest ning iseteeninduses on sul selleks endal võimalus.