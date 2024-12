VIGURDAV PÄKAPIKK | Kolmas päev: oih, mis nätsuga juhtus?

Kevinile enim elevust tekitav mõte, et äkki nad on järgmiseks WCs saigi teoks! Ta on välja mõelnud täitsa loogilise lahenduse, et päkapikud liiguvad igal ööl järgmisesse tuppa.

Eilse kalasaagi jätsid päkapikud kööki Kevinile maiustamiseks ning ise liikusid nad tõepoolest köögi kõrval asuvasse tualetti.



Seal võtsid nad käsile missiooni, et anda edasi üks tähtis õppetund: nätsu ei tohi alla neelata! Juba mõnda aega soovib Kevin Ryan iga kord nätsu närida, kui näeb mõnd täiskasvanut selle järele haaramas. Küll aga on ta närimiskummi mitmel korral, olenemata hulgalistest meeldetuletustest, et seda teha ei tohi, alla neelanud. Kuna 3-aastasel on igal juhul ka kõik puuksu-, kaka- ja pepunaljad kõrgelt hinnas, ei kõhelnud ma liialt pikalt, et päkapikud läbi vimka võiksid tulla meenutama, et sedasi ei tohi.