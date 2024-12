Jõulud Jukus: mis on sel hooajal uut?

Nukk „Miraculous Ladybug Hero Switch“ on interaktiivne lisa mänguasjade kollektsioonile sarja Miraculous fännidele. Nukul on kaks välimust, mis võimaldab sellel ühe nupuvajutusega muutuda Lepatriinust Mustaks Daamiks.

BONTEMPI tootevalikus on mitmesuguseid muusikalisi mänguasju, mis on loodud lastele, kes soovivad muusikamaailmaga tutvuda. Selle aasta tipphetkedeks on uued BONTEMPI TECH juhtmevabad mikrofonidega kõlarid, elektroonilised rokkkitarrid ja trummikomplektid! Need mänguasjad paistavad silma oma kõrge kvaliteedi, taskukohaste hindade, värviliste kujunduste ja võimaluse poolest, et lapsed saaksid samaaegselt mängida ja õppida.