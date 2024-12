Kuidas areneb beebi aju? „Lapse suhted lähedastega on tema aju arengu kõige olulisemad mõjutajad“

Aju on inimkeha käsukeskus. Vastsündinud lapsel on olemas kõik ajurakud ehk neuronid, mis on vajalikud kogu ülejäänud eluks, kuid just nende rakkudevahelised ühendused panevad aju päriselt tööle. Ajuühendused võimaldavad meil liikuda, mõelda, suhelda ja teha peaaegu kõike. Varased lapsepõlveaastad on nende sidemete loomisel otsustava tähtsusega.