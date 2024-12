VIGURDAV PÄKAPIKK | Neljas päev: Päkapikud avasid autopesula

Täna öösel on päkapikud avanud oma autopesula ning löövad mudelautosid järgemööda läikima! Et üllatus oleks eriti vahva, on pesulas ka üks päris uus, dinosauruseauto. Ootusärevus, kas päkapikud jätavad auto Kevinile või kaob see sama äkki kui tekkis, on muidugi väga suur. Lapse lootused, et uus äge masin talle jääb aga kõrged!