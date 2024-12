Politsei hoiatab: kelmid on sihikule võtnud ka lapsed. „Lapsele öeldi, et ta ema on olnud raskes avariis ja nüüd peab raha maksma“

Politseijaoskonna teatel oli Tallinnas juhtum, kus telefonikelmid helistasid lapsele ja väitsid kõnes, et tema emaga juhtus raske avarii ja tema seisund on halb. Kõne ajal anti telefonitoru edasi naisele, kelle hääl oli emaga väga sarnane ja ilmselt AI poolt genereeritud. Seejärel ulatati toru ka inimesele, kes väitis end olevat arst ja kes kinnitas, et emaga on lood väga halvad. Lapsele väideti, et nüüd on vaja maksta teisele autojuhile, et too ema liiklusõnnetuse põhjustamise eest kohtusse ei kaebaks.