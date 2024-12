VIGURDAV PÄKAPIKK | Viies päev: kellel on kõige pikem liug?

Õhtu saabudes oli plaan selge. Issi läheb Kevinit magama panema ning mina asun päkapikutamise ettevalmistusi tegema. Äkki teatas Kevin aga tähtsalt, et tema tahab oma uues voodis magada. Suured pisarad voolasid mööda ta põski, kui ta nii väga palus, et saaks vaid enda tuppa magama. Kevin tegi elu kõige kiirema uinumise ja magas suure norina saatel oma elu esimest iseseisvat und juba mõne minuti pärast. No mida me siis teeme? Otsustasime siiski kõik mängu panna ning vahelejäämisega riskides päkapikud tema mängukööki, otse voodi kõrvale paigutada.

Ikkagi imede aeg. Igatahes tundus talle, et päkapikkudel on olnud lõbus öö. Küsimusi tekitas aga lapses see, et kuskohast kõik see lambavill tuli? Ta oli täiesti veendunud, et tegu peab olema lambavillaga. Pakkusin, et ehk on tegu siiski vatiga, kuid selle peale vaatas ta mind nagu ma oleksin tõeliselt rumal ja ütles: „Ei no katsu ometi, see on ju täiesti lambavill, kus nad selle said?“. Jäin vastuse võlgu, sest tuli lasteaeda ja tööle kiirustama asuda. Eks õhtul, peale lasteaeda selgub, kas päkapikud julgustavad teda ka oma liumäge kasutama.