Lidl aitab sul jõulude ajal head teha

Jõulud on eriline aeg. Teiste aitamine ja üksteise jaoks olemas olemine ei tohiks siiski olla eriline, vaid viis, kuidas me oma elu elame. Jõuluperioodil pakub Lidl võimalust kogeda jõulumaagiat läbi jagamise, et igaühe unistused täituksid. Selleks on iga Lidli poe kassade järel oleval alale paigutanud toidukogumiskastid. Lidl ootab kõiki kliente annetama toidukasti kauasäilivaid toiduaineid, et koostöös Toidupangaga oleks meil kõigil võimalik tuua jõulud ka nendeni, kes seda muidu endale lubada ei saa. Annetada on lubatud kuiva ja kauasäilivat toitu, annetuskasti ei sobi jahutatud või külmutatud tooted, juurviljad, puuviljad, pagaritooted, alkohol ja tubakas. Usu, sinu annetatud toit toob kellelegi suurt ja siirast rõõmu.