RÄÄGI KAASA | Milline jõulukink on sel aastal laste seas kõige popim?

See ongi see koht, kus lapsevanemana tuleb mõnikord silm kinni pigistada ja lähtuda sellest, mida laps soovib. Mõistagi, kui see eelarvesse jääb.

Selgitame aga välja, milline mänguasjasoov on sel aastal laste seas kõige popim! Kutsumegi sind siinkohal üles meile teada andma, mis on see number 1 asi, mida su laps sel aastal jõuludeks soovib. Vaatame, kas ka sel aastal on näha kindel trend ja kui mitte, siis saame ehk teistelegi vanematele ägedaid kingiideid lastele koguda!